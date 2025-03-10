توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT

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وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور نعمة وشركة OMT، ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي زيد مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق في مجال الخدمات ودفع الأقساط الطالبية، إضافة إلى افتتاح فرع لـ OMT في حرم الجامعة يؤمن المزيد من التسهيلات لعائلة الجامعة حصرا وتزويد الطلاب بما يحتاجون إليه من معرفة في مجال تطور الخدمات .وأكد نعمة أن "هذه الشراكة تلبي ما تضعه الجامعة من ضمن أولوياتها، وهو تقديم التسهيلات إلى هيئتيها الإدارية والتعليمية وطلابها بما يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء من جهة، وتطوير القدرات من جهة ثانية"، وقال: "إن أهمية الشراكة مع OMT تكمن في أنها تؤمن لعائلة الجامعة خدمات مالية عدة".بدوره، تحدث زيد عن "فخره بهذا التعاون الذي يجمع OMT بالطلاب وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية"، وقال: "إن الهدف الأساسي تسهيل المعاملات وتمكين الطلاب من الوصول إلى حلول التكنولوجيا وتعزيز ثقافتهم المالية".