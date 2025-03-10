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لبنان
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:55
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وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور
جورج
نعمة وشركة OMT، ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي
أبو
زيد مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق
شراكة
في مجال الخدمات
المالية
ودفع الأقساط الطالبية، إضافة إلى افتتاح فرع لـ OMT في حرم الجامعة يؤمن المزيد من التسهيلات لعائلة الجامعة حصرا وتزويد الطلاب بما يحتاجون إليه من معرفة في مجال تطور الخدمات
المالية
.
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وأكد نعمة أن "هذه الشراكة تلبي ما تضعه الجامعة من ضمن أولوياتها، وهو تقديم التسهيلات إلى هيئتيها الإدارية والتعليمية وطلابها بما يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء من جهة، وتطوير القدرات من جهة ثانية"، وقال: "إن أهمية الشراكة مع OMT تكمن في أنها تؤمن لعائلة الجامعة خدمات مالية عدة".
بدوره، تحدث
أبو
زيد عن "فخره بهذا التعاون الذي يجمع OMT بالطلاب وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية"، وقال: "إن الهدف الأساسي تسهيل المعاملات
المالية
وتمكين الطلاب من الوصول إلى حلول التكنولوجيا
المالية
وتعزيز ثقافتهم المالية".
ثم شكر لـ"جامعة الحكمة ثقتها بـOMT"، مؤكدا "التزام الشركة في دعم الشباب اللبناني من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة".
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