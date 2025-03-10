الجميّل تسلّم دعوة من دريان لحضور الإفطار الرمضاني في دار الفتوى

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اللقاء جرى في حضور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي جان زيلع والسيد بشير .عريمط ثمن موقف رئيس الكتائب خلال جلسة مناقشة الثقة في معتبراً أن هذه المواقف تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وبها تبنى الأوطان.وتسلم رئيس الكتائب من الشيخ عريمط دعوة من سماحة مفتي الجمهورية للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي سيقام في 15 آذار الحالي في دار الفتوى بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.