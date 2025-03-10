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لبنان

الجميّل تسلّم دعوة من دريان لحضور الإفطار الرمضاني في دار الفتوى

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:00
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التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، موفدًا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. 
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اللقاء جرى في حضور النائب سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي جان زيلع والسيد بشير الزعيم

عريمط ثمن موقف رئيس الكتائب خلال جلسة مناقشة الثقة في البرلمان معتبراً أن هذه المواقف تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وبها تبنى الأوطان.

وتسلم رئيس الكتائب من الشيخ عريمط دعوة من سماحة مفتي الجمهورية للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي سيقام في 15 آذار الحالي في دار الفتوى بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
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