الرهبانية المارونية ودعت الأب العنداري بمأتم مهيب في جبيل

ودعت الرهبانية اللبنانية المارونية المدبر السابق للرهبنة الاب الياس العنداري بمأتم مهيب، وترأس العام الاباتي هادي محفوظ صلاة الجنازة في كنيسة مار جرجس – جبيل، عاونه مجلس المدبرين ولفيف من الاباء والكهنة، في حضور المهندس ظافر سليمان ممثلا ميشال سليمان، النائب غياث يزبك على رأس وفد من تكتل "الجمهورية القوية" ضم النواب فادي كرم وزياد الحواط وميشال الخوري والنائب السابق ادي ابي اللمع ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور جعجع، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، المطران بولس روحانا ورؤساء بلديات ومخاتير وعائلة الراحل وفاعليات.

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محفوظ





بعد الانجيل المقدس، عدد الاباتي محفوظ في كلمته المسؤوليات التي تسلمها الراحل، وقال: "كان مثالاً للتضحية والعطاء في الكنيسة والوطن، حافظ على دفئ لسانه وكان قليل الكلام، امتاز بالكرم وحسن الضيافة وحافظ على صداقات كثيرة وكان مقداما وشجاعا بالرغم من المشاكل التي وجد نفسه امامها"، مشيرا الى جرأته التي "جعلته يخلص اناسا من الموت وهم حتى اليوم يشكرونه"، وسأل: هل من أحد لا يذكر الاب الياس العنداري ومواقفه الحكيمة والجريئة، وكيف كان الخوف يخاف من الإقتراب منه لئلا يتعرض الخوف للذل"، مؤكدا ان الراحل "ما زال في وجدان الكثيرين".



ولفت الى انه "كان مرجعاً وطنياً واجتماعياً كبيراً خصوصاً عند رئاسته دير سيدة ميفوق في سبعينيات القرن الماضي حين اندلعت الحرب اللبنانية المشؤومة، فأبدع حينها في استقبال من تركوا بيوتهم من ابناء الشمال، فأظهر كرما وحسن ضيافة وحكمة مواقف وقد رافق بعدها بجميع مواقعه القضية اللبنانية حتى الرمق الاخير وصار متربعا على عرش من عروش الوجدان الجماعي لدى الكثيرين من مجتمعنا اللبناني والمسيحي".



وفي ختام الصلاة، تقبل الأب محفوظ ومجلس المدبرين والاهل التعازي ونقل جثمان الراحل الى مثواه الاخير حيث ووري الثرى في مدافن سيدة بصا في كفور العربة - قضاء البترون.