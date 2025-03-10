18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الداخلية استقبل سفيري فرنسا وكندا
Lebanon 24
10-03-2025
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الداخلية والبلديات
أحمد
الحجار، في مكتبه اليوم،
السفير
الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف تم خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisement
وكذلك، استقبل سفيرة كندا ستيفاني ماكولم وتم البحث في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تدعمها بلادها في لبنان.
وعرض
الحجار
مع وفد من بلديات إقليم الخروب، بحضور
النائب
بلال عبدالله والنائب السابق محمد الحجار، شؤون المنطقة وحاجات البلديات.
واستقبل على التوالي النواب: غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، طوني فرنجية، ميشال معوض وأحمد الخير، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع عرض مع سفيري اسبانيا وكندا للتطورات
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع سفيري اسبانيا وكندا للتطورات
10/03/2025 19:43:36
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل عبد الله مهنئا
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل عبد الله مهنئا
10/03/2025 19:43:36
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التجارة: ترامب سيحدد مستويات للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الثلاثاء
Lebanon 24
وزير التجارة: ترامب سيحدد مستويات للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الثلاثاء
10/03/2025 19:43:36
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عرض مع وزير الداخلية للاوضاع واستقبل رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
Lebanon 24
بري عرض مع وزير الداخلية للاوضاع واستقبل رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
10/03/2025 19:43:36
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة "إنها سياسة النعامة"
Lebanon 24
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة "إنها سياسة النعامة"
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف مدرسة! (فيديو)
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف مدرسة! (فيديو)
13:10 | 2025-03-10
10/03/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
Lebanon 24
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
13:00 | 2025-03-10
10/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. "آلاف العلويين" يدخلون لبنان من سوريا
Lebanon 24
آخر خبر.. "آلاف العلويين" يدخلون لبنان من سوريا
12:54 | 2025-03-10
10/03/2025 12:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصف فروج" يؤدي إلى جريمة في لبنان.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"نصف فروج" يؤدي إلى جريمة في لبنان.. هذا ما حصل
12:30 | 2025-03-10
10/03/2025 12:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
00:33 | 2025-03-10
10/03/2025 12:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
06:06 | 2025-03-10
10/03/2025 06:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2025-03-10
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة "إنها سياسة النعامة"
13:10 | 2025-03-10
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف مدرسة! (فيديو)
13:00 | 2025-03-10
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
12:54 | 2025-03-10
آخر خبر.. "آلاف العلويين" يدخلون لبنان من سوريا
12:30 | 2025-03-10
"نصف فروج" يؤدي إلى جريمة في لبنان.. هذا ما حصل
12:17 | 2025-03-10
عن التطبيع وسلاح "حزب الله".. كلامٌ حكوميّ جديد!
فيديو
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 19:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24