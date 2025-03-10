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لبنان

آخر خبر.. "آلاف العلويين" يدخلون لبنان من سوريا

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:54
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قال محافظ عكار بشمالي لبنان، عماد اللبكي، إن عدد السوريين الذين وصلوا إلى المحافظة هرباً من القتال في منطقة الساحل السوري بلغ نحو 6 آلاف شخص.
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وكشف اللبكي عن وصول نحو 40 عائلة لبنانية أيضا كانت تعيش في منطقة الساحل السوري، موضحاً أنَّ هؤلاء موزعون حالياً على عدة قرى في المنطقة.
 
وفي الوقت نفسه، تعمل منظمات إنسانية، بما في ذلك المفوضية العليا للاجئين في لبنان وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف والصليب الأحمر اللبناني، على توفير المساعدات الأساسية الفورية لهؤلاء اللاجئين، وذلك على شكل مأكولات جاهزة وأغطية ومستلزمات للنظافة.
 
ولا تزال السلطات في طرابلس ومناطق لبنانية أخرى تتحقق من وصول المزيد من السوريين إلى لبنان، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".

وخلفت العمليات العسكرية في الساحل السوري لحد الساعة مقتل المئات عدد كبير منهم مدنيون.

ووثق المرصد السوري مقتل 973 شخصا خلال الأيام الماضية، قال إن "جميعهم جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد".

كذلك، تحدّث تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 779 شخصاً منذ 6 آذار حتى اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الدفاع في الإدارة الانتقالية السورية، أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق "هدفها"، تمهيدا لـ"عودة الحياة الطبيعية والعمل على ترسيخ الأمن". (الحرة)
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