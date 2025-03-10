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لبنان

وزيرة الشؤون استقبلت السفيرين المصري والإيطالي

Lebanon 24
10-03-2025 | 14:46
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استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، من ضمن سلسلة من اجتماعاتها اليوم، السفير المصري علاء موسى، وتركز الحديث على قطاع الحماية الاجتماعية في لبنان.
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وأكد موسى "دعم بلاده للحكومة الجديدة".

بعدها، إجتمعت السيّد برئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وتركز الحديث على دور التفتيش المركزي.

ثم اجتمعت برئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، الذي أطلعها على دور المصرف والخدمات التي يقدمها إلى اللبنانيين. 

وأخيرا، التقت السيد السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيللي، بحضور مديرة مكتب التعاون الإيطالي في لبنان AICS أليساندرا بييرماتي. وخلال اللقاء، أعرب مارتشيللي عن "نية بلاده الاستمرار في دعم الوزارة عبر عدد من البرامج القائمة والجديدة، ومنها ما يستهدف ذوي الإعاقة".
(الوكالة الوطنية)
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