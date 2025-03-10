وزيرة الشؤون استقبلت السفيرين المصري والإيطالي

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استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، من ضمن سلسلة من اجتماعاتها اليوم، المصري علاء موسى، وتركز الحديث على قطاع الحماية الاجتماعية في لبنان.وأكد موسى "دعم بلاده للحكومة الجديدة".بعدها، إجتمعت السيّد برئيس التفتيش المركزي عطية، وتركز الحديث على دور التفتيش المركزي.ثم اجتمعت برئيس لمصرف الإسكان حبيب، الذي أطلعها على دور المصرف والخدمات التي يقدمها إلى اللبنانيين.وأخيرا، التقت السيد الإيطالي فابريتسيو مارتشيللي، بحضور مديرة مكتب التعاون الإيطالي في لبنان AICS أليساندرا بييرماتي. وخلال اللقاء، أعرب مارتشيللي عن "نية بلاده الاستمرار في دعم الوزارة عبر عدد من البرامج القائمة والجديدة، ومنها ما يستهدف ذوي الإعاقة".