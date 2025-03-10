هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"

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ومنذ الإنفجار المُروّع، ظل هذا المبنى مقفلاً ولم تجر أي عمليات لتشييده مُجدداً بعدما تضرر بشكل شبه كامل.يُشار إلى أنَّ مؤسسة "كهرباء لبنان" استحدثت غرفاً ضمن المبنى من أجل تسيير مهامتها وأعمالها، وبالتالي فإن المكان لم يكن مهجوراً على الإطلاق.