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لبنان
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-03-2025
|
14:50
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بعدما دمّره انفجار مرفأ بيروت عام 2020، تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" في الوقت الراهن لإعادة تأهيل وصيانة المبنى المركزي التابع لها في منطقة كورنيش النهر - بيروت.
ومنذ الإنفجار المُروّع، ظل هذا المبنى مقفلاً ولم تجر أي عمليات لتشييده مُجدداً بعدما تضرر بشكل شبه كامل.
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يُشار إلى أنَّ مؤسسة "كهرباء لبنان" استحدثت غرفاً ضمن المبنى من أجل تسيير مهامتها وأعمالها، وبالتالي فإن المكان لم يكن مهجوراً على الإطلاق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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