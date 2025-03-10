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لبنان

هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-03-2025 | 14:50
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بعدما دمّره انفجار مرفأ بيروت عام 2020، تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" في الوقت الراهن لإعادة تأهيل وصيانة المبنى المركزي التابع لها في منطقة كورنيش النهر - بيروت.

ومنذ الإنفجار المُروّع، ظل هذا المبنى مقفلاً ولم تجر أي عمليات لتشييده مُجدداً بعدما تضرر بشكل شبه كامل. 
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يُشار إلى أنَّ مؤسسة "كهرباء لبنان" استحدثت غرفاً ضمن المبنى من أجل تسيير مهامتها وأعمالها، وبالتالي فإن المكان لم يكن مهجوراً على الإطلاق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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