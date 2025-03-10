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لبنان
جديد قضية الجندي اللبناني الأسير لدى إسرائيل.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
10-03-2025
|
15:06
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ
إسرائيل
ستُعيد خلال الساعات المُقبلة الجندي اللبناني الذي أسره الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرشوبا، الأحد، وذلك بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر قوات "اليونيفيل".
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وكانت
قيادة الجيش
أعلنت في بيان سابق أن "الجندي المذكور أصيب برصاص إسرائيليّ"، وذلك خلال عملية تمشيط قام بها الجيش الإسرائيلي في خراج كفرشوبا.
وأشار الجيش إلى أنَّ قوات العدو نقلت الجندي المُصاب بجروح إلى داخل الأراضي
الفلسطينية
المُحتلة.
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