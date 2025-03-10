Advertisement

لبنان

جديد قضية الجندي اللبناني الأسير لدى إسرائيل.. ماذا سيجري خلال ساعات؟

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1331584-638772379717524228.jpg
Doc-P-1331584-638772379717524228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ إسرائيل ستُعيد خلال الساعات المُقبلة الجندي اللبناني الذي أسره الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرشوبا، الأحد، وذلك بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر قوات "اليونيفيل". 
Advertisement
 
 
وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان سابق أن "الجندي المذكور أصيب برصاص إسرائيليّ"، وذلك خلال عملية تمشيط قام بها الجيش الإسرائيلي في خراج كفرشوبا.
 
 
وأشار الجيش إلى أنَّ قوات العدو نقلت الجندي المُصاب بجروح إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر يستعد لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل خلال ساعات
lebanon 24
11/03/2025 01:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل ملزمة من خلال الاتفاق الجديد بـ "تنفيذ العملية كاملة"
lebanon 24
11/03/2025 01:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها
lebanon 24
11/03/2025 01:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم جديد بحق سعد الصغير في قضية المخدرات
lebanon 24
11/03/2025 01:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2025-03-10
17:47 | 2025-03-10
16:58 | 2025-03-10
16:24 | 2025-03-10
16:17 | 2025-03-10
15:58 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24