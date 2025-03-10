جديد قضية الجندي اللبناني الأسير لدى إسرائيل.. ماذا سيجري خلال ساعات؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ ستُعيد خلال الساعات المُقبلة الجندي اللبناني الذي أسره الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرشوبا، الأحد، وذلك بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر قوات "اليونيفيل".

Advertisement

وكانت أعلنت في بيان سابق أن "الجندي المذكور أصيب برصاص إسرائيليّ"، وذلك خلال عملية تمشيط قام بها الجيش الإسرائيلي في خراج كفرشوبا.

وأشار الجيش إلى أنَّ قوات العدو نقلت الجندي المُصاب بجروح إلى داخل الأراضي المُحتلة.