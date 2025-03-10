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لبنان

بالصور.. حواجز وضبط مخالفات من قوى الأمن

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:12
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نشرت قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم، عبر حسابها على "اكس" صوراً وقالت إنّ "مفارز سير جونية، بعبدا، الجديدة أقامت حواجز لقياس نسبة الكحول لدى السائقين حيث ضبطت المخالفات ونظّمت عدداً من المحاضر من ضمنها نقل زجاجات كحول غير مقفلة".
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