لقاء مرتقب.. "ملف أمني" على طاولة برّي غداً

ذكرت قناة "الجديد" أنَّ اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان ستزور رئيس مجلس النواب بري في عين يوم غدٍ الثلاثاء.

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وأوضحت القناة أنَّ اللجنة تحمل على جدول أعمالها الملف الأمني بين الداخل والخارج والملف الداخلي على مستوى الإصلاحات المطلوبة وصندوق النقد الدّولي.

وقالت القناة إنَّ "اللجنة الخماسية ستستكمل عملها بمتابعة المسار السياسيّ في لبنان استكمالاً لتنفيذ النقاط التي تحدثت عنها بياناتها قبل الإستحقاق الرئاسي".