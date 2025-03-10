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لبنان

لقاء مرتقب.. "ملف أمني" على طاولة برّي غداً

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:22
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ذكرت قناة "الجديد" أنَّ اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان ستزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة يوم غدٍ الثلاثاء.
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وأوضحت القناة أنَّ اللجنة تحمل على جدول أعمالها الملف الأمني بين الداخل والخارج والملف الداخلي على مستوى الإصلاحات المطلوبة وصندوق النقد الدّولي.
 
وقالت القناة إنَّ "اللجنة الخماسية ستستكمل عملها بمتابعة المسار السياسيّ في لبنان استكمالاً لتنفيذ النقاط التي تحدثت عنها بياناتها قبل الإستحقاق الرئاسي". 
 
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