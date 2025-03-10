عبد المسيح: تشرفت اليوم بزيارة الرئيس عون

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كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث استعرضنا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، وانعكاسات ما يجري في على الساحة اللبنانية، لا سيما في الشمال، وتحديدًا في وعكار. كما تناول اللقاء الوضع في الجنوب، وحاجات منطقة الكورة، مؤكدًا على ضرورة إعطائها حقها في التعيينات الإدارية المرتقبة لضمان تمثيلها العادل.كما شددتُ خلال اللقاء على أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري، إضافة إلى مناقشة مشاريع إنمائية ذات طابع وطني شامل تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق".