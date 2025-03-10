Advertisement

لبنان

عبد المسيح: تشرفت اليوم بزيارة الرئيس عون

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:38
A-
A+

Doc-P-1331597-638772396188739097.png
Doc-P-1331597-638772396188739097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث استعرضنا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، وانعكاسات ما يجري في سوريا على الساحة اللبنانية، لا سيما في الشمال، وتحديدًا في طرابلس وعكار. كما تناول اللقاء الوضع في الجنوب، وحاجات منطقة الكورة، مؤكدًا على ضرورة إعطائها حقها في التعيينات الإدارية المرتقبة لضمان تمثيلها العادل.
Advertisement

كما شددتُ خلال اللقاء على أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري، إضافة إلى مناقشة مشاريع إنمائية ذات طابع وطني شامل تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق". 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
11/03/2025 01:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز
lebanon 24
11/03/2025 01:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: زيارة الرئيس عون للسعودية تعيد تأكيد التزام لبنان بعلاقاته التاريخية
lebanon 24
11/03/2025 01:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: زيارة الرئيس عون الى السعودية انطلاقة إيجابية وبناءة للعهد
lebanon 24
11/03/2025 01:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2025-03-10
17:47 | 2025-03-10
16:58 | 2025-03-10
16:24 | 2025-03-10
16:17 | 2025-03-10
15:58 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24