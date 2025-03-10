تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"

نشر موقع "ميديا لاين" الأميركي تقريراً جديداً قال فيه إن "لبنان يواجهُ تحدياً دقيقاً يتمثل بنزع سلاح الذي تعرّض لضربات عسكرية أدت إلى إضعافه"، مشيراً إلى أن "مسألة نزع السلاح تعرض لبنان لخطر عدم الإستقرار وسط مخاوف من تجدد الصراعات الداخلية بعد الخسائر التي أصابت لبنان إثر حربه الأخيرة مع إسرائيل".

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ "حزب الله، ورغم الهجمات والضربات التي تلقاها وطالت قيادته العسكرية والسياسية، ما زال يحشد الكثير من أفراد المجتمع في لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "الحزب يمثل قوة سياسية بارزة ترفض التخلي عن الهيمنة التي يمنحها إياها سلاحه".

إلى ذلك، يقول نوح جونسون، كبير المحللين في شؤون لبنان لـ"ميديا لاين" إن السياسية المختلفة في لبنان تحاول تفسير الحرب بالطريقة التي تناسب موقفها السياسي على أفضل وجه، وأضاف: "ليس من المستغرب أن يشير إلى الإنجازات التي تظهر انتصاره في حربه ضد إسرائيل، وليس من المستغرب أيضاً أن يشير معارضوه إلى هزائمه لإظهار أن خسر الحرب".

التقرير يشير أيضاً إلى أنه "بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب الأخيرة، لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في 5 نقاط استراتيجية على الحدود بين البلدين، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار"، وأردف: "الواقع أنَّ أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التخلي عن سلاحه".

هنا، يقول جونسون: "كل شيء ممكن، ومن المؤكد أنه كان من الصعب حتى أن نتخيل إجراء محادثة حول نزع سلاح حتى قبل 6 أشهر، وهو ما يوضح مدى أهمية هذه التغييرات طيلة فترة الحرب".

ويزعم التقرير إلى أن "حزب الله أصبح في وضعٍ ضعيف بعد أن دمّرت جزءاً كبيراً من ترسانتهِ العسكريَّة وقتلت الآلاف من المقاتلين وأصابت العديد من الآخرين بجروحٍ خطيرة"، وتابع: "لهذا السبب يعتقد كثيرون في لبنان، وخاصة منتقدوه، أن الوقت قد حان الآن لاغتنام الفرصة والشروع في نزع السلاح، لكن الوقت المتاح أمامهم لتحقيق هذه الغاية ضئيل للغاية، لأن البلاد سوف تشهد انتخابات جديدة بعد 14 شهراً".

كذلك، يشيرُ التقرير إلى أنَّ إحدى الطرق التي قد يتمكن "حزب الله" خلالها من تسليم أسلحته هي عبر الجيش اللبناني الذي يُعاني من نقص التمويل، وأردف: "من المُفترض أن تتمركز القوى العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان حيث كان يحكمُ هناك قبل بضعة أشهر".

ووسط ذلك، يرى أنه "على المُجتمع الدولي أن يتجنب التدخل في الطريقة التي يجب أن يتعامل بها اللبنانيون مع نزع سلاح ودوره السياسي"، وختم: "هذه قضايا تؤثر على الحياة اليومية للبنانيين؛ وبالتالي فإن اللبنانيين وحدهم هم من يجب أن يقرروا مستقبل لبنان".