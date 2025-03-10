في لبنان.. "حل سكني" رغم دمار الحرب

نشرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ ملف إعادة الإعمار في لبنان يحضرُ في كل مفصل سياسيّ وسط رغبات بإطلاق العمل فيه وتحمُّل الدولة مسؤوليته.

التقرير يشير إلى أنَّ "البنك الدولي خرج قبل أيام بتقرير يكشف واقعاً صادماً، إذ تقول الأرقام إنَّ إجمالي الكلفة المباشرة لخسائر العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت 14 مليار دولار، وتندرج في شقين: الأول الأضرار المادية أي الوحدات السكنية والبنى التحتية وكلفتها 6.8 مليارات دولار".

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وتابع: "أما الشق الثاني فيرتبط بخسائر اقتصادية كالتجارة والصناعة والسياحة والتي وصلت خسائرها على مدى 26 شهراً إلى 7.2 مليارات، والأهم في إعادة الاعمار قطاع السكن المقدرة خسائره بـ4.6 مليارات، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، فيما تصب اهتمامات التمويلية في ملفات غير تنموية".

وأوضح التقرير أن الحل في سياق إعادة الإعمار يقضي بإقامة وحدات سكنية موحدة تبلغ تكلفتها 40 ألف دولار، وأضاف: "مساحة كل واحدة تصل إلى 100 متر لكل أسرة، ويمكن دفع مبلغ 20 ألف دولار عبر هبات من الصنادق الإسكانية، فيما الجزء المتبقي يأتي عبر قروض بـ0 فوائد تسددها الناس لفترة طويلة".



