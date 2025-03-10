Advertisement

لبنان

في لبنان.. "حل سكني" رغم دمار الحرب

Lebanon 24
10-03-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1331617-638772424773229977.jpg
Doc-P-1331617-638772424773229977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ ملف إعادة الإعمار في لبنان يحضرُ في كل مفصل سياسيّ وسط رغبات بإطلاق العمل فيه وتحمُّل الدولة مسؤوليته.
 
التقرير يشير إلى أنَّ "البنك الدولي خرج قبل أيام بتقرير يكشف واقعاً صادماً، إذ تقول الأرقام إنَّ إجمالي الكلفة المباشرة لخسائر العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت 14 مليار دولار، وتندرج في شقين: الأول الأضرار المادية أي الوحدات السكنية والبنى التحتية وكلفتها 6.8 مليارات دولار". 
Advertisement
 
وتابع: "أما الشق الثاني فيرتبط بخسائر اقتصادية كالتجارة والصناعة والسياحة والتي وصلت خسائرها على مدى 26 شهراً إلى 7.2 مليارات، والأهم في إعادة الاعمار قطاع السكن المقدرة خسائره بـ4.6 مليارات، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، فيما تصب اهتمامات المجتمع الدولي التمويلية في ملفات غير تنموية".
 
 
وأوضح التقرير أن الحل في سياق إعادة الإعمار يقضي بإقامة وحدات سكنية موحدة تبلغ تكلفتها 40 ألف دولار، وأضاف: "مساحة كل واحدة تصل إلى 100 متر لكل أسرة، ويمكن دفع مبلغ 20 ألف دولار عبر هبات من الصنادق الإسكانية، فيما الجزء المتبقي يأتي عبر قروض بـ0 فوائد تسددها الناس لفترة طويلة".

مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 01:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العشائر اللبنانية ألقت القبض على عنصرين من "هيئة تحرير الشام"
lebanon 24
11/03/2025 01:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": عشائر الهرمل أسقطت مسيّرة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"
lebanon 24
11/03/2025 01:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي" و "البعث" يردّان على تصريح أورتاغوس: نرفض التدخل بشؤون لبنان
lebanon 24
11/03/2025 01:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2025-03-10
17:47 | 2025-03-10
16:58 | 2025-03-10
16:17 | 2025-03-10
15:58 | 2025-03-10
15:38 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24