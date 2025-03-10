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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"المشهد السوداوي في الساحل السوري الذي بدأت تتبدد سحبه بقيت تداعياته مستمرة ومقابل الاعلان عن انتهاء العملية الأمنية يجري الحديث عن جرائم حرب وانتهاكات بلغت خلال اثنتين وسبعين ساعة تسعا وثلاثين مجزرة حصدت نحو 973 شخصا بينهم نساء وأطفال وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان فيما أكد الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى المنطقة التي شهدت تسجيل سقوط مئات المدنيين.هذا المشهد الدموي إستدعى طلب والولايات المتحدة إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالعنف ضد المدنيين.في لبنان قال رئيس الجمهورية جوزاف عون سنعيد بناء لبنان الجديد وهو امر ليس بمستحيل وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن مشددا على ان الامر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيس وقضاة يحكمون بالعدل وفقا لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للاثباتات التي بحوزتهم.وبالحديث عن القضاء والعدالة والتسييس التقى وفد من تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط وزير العدل عادل نصار وقدم عرضا مفصلا أوضح فيه اسباب موقف التجمع من القاضي طارق البيطار متمنيا على الوزير نصار المساعدة للوصول الى الحقيقة والعدالة بعيدا عن السياسة والتسييس.وكان لافتا ما ورد في تصريح حطيط ردا على سؤال حول تراجع المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار عن موقفه تجاه البيطار عندما قال:إن كان الموقف السابق للحجار قانونيا بعدم تعاون النيابة العامة مع البيطار فلماذا غير رأيه اليوم بعد أكثر من سنة وتساءل : هل هو قانون جديد تم إكتشافه أم الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية هي التي أدت لذلك؟.في سماء البقاع حلق الطيران الإسرائيلي المسير منذ الصباح الباكر مسجلا خرقا جديدا يضاف إلى سجل عدوانه.وعلى وقع استمرار الخروقات الاسرائيلية اليومية في لبنان تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة مكثفة من المفاوضات في محاولة لإنطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.ومن المتوقع أن يبحث الوفد الإسرائيلي الذي يصل اليوم إلى الدوحة إطلاق سراح 10 اسرى اسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين فيما كشف الموفد الأميركي لشؤون الأسرى الإسرائيليين (آدم بولر) أن حماس اقترحت خلال المحادثات المباشرة التي اجراها مؤخرا معها اتفاقا شاملا ووقفا لإطلاق النار يمتد لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.أما في السعودية الأنظار تتجه إلى المحادثات الأميركية - الأوكرانية المرتقبة التي من المتوقع أن تركز على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب وذلك في أول اجتماع رسمي منذ "لقاء البيت الأبيض" الذي شهد مناوشات كلامية بين الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.وكشفت شبكة CNN عن جولة جديدة من المفاوضات بين والولايات المتحدة ستعقد في السعودية أيضا...مقدمة الـ "أم تي في"الوضع السوري غير المستقر يفرض نفسه على المشهد اللبناني. في عكار والشمال يستمر تدفق السوريين، وخصوصا من ابناء الطائفة العلوية، ما يطرح اكثر من سؤال واكثر من هاجس.واللافت ان معظم النازحين وصلوا الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، ما يثبت مرة جديدة ان لبنان الوطن والكيان لا يزال مشرع الابواب ، ولا يزال معرضا لكل الاحتمالات والعواصف.توازيا، فوجىء الوسط السياسي بمضمون المقابلة التلفزيونية التي اجراها الامين العام لحزب الله.فنعيم قاسم، المنفصل عن الواقع، استعاد الخطاب التقليدي لحزب الله، مؤكدا ان المقاومة باقية ومستمرة، وهي وشعبها لن يسمحا للاسرائيلي بالبقاء في المناطق التي لا يزال يحتلها.فكأن قاسم، نسي او تناسى، بأن المقاومة التي يبشرنا ببقائها، هي التي اعادت بمغامراتها غير المحسوبة، الاحتلال الاسرائيلي الى الجنوب ومن الباب العريض!قضائيا، المطبات و العقبات التي قام بها حزب الله لعرقلة تحقيق انفجار المرفا تسقط وتتهاوى.والجديد تراجع النائب العام التمييزي جمال الحجار عن القرار الذي كان اتخذه المدعي العام السابق غسان عويدات بمنع النيابة العامة والضابطة العدلية من التعاون مع المحقق العدلي.ما يعني ان القاضي البيطار مستمر بتحقيقاته، و لكن هذه المرة بصلاحيات كاملة غير منقوصة، وبعيدا من التدخلات السياسية والممارسات الميليشياوية لحزب الله.مقدمة "المنار"لن تسقط لنا راية – أكدتها اطلالة حامل الامانة بكل حكمة ودراية – الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عبر قناة المنار.فكان وضوح الرسائل والمواقف بكل اتجاه، من اهل المقاومة الحريصين واصدقائها الصادقين الى خصومها المتربصين واعدائها الحاقدين.المقاومة بخير ومستمرة وان جرحت وتأذت، وعندما نقول مستمرة يعني انها مستمرة في الميدان.. هكذا حسم الامين العام العارف بواقع الحال، فنحن في مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت انما الاساليب والطرق والازمنة كما قال.وفي ظل الحصار الاميركي الصهيوني مع بعض الادوات، فان علينا البحث عن الطرق التي سنربح فيها وان نتخطى بعض الصعاب، واولها اعادة الاعمار التي هي من مسؤولية الدولة، وان كان لم يتخل حزب الله عن مسؤولته بالوقوف الى جانب أهله في هذا المضمار.ومن صبرنا لان الدولة مسؤولة بحسب الشيخ قاسم – وما وصفه باستراحة محارب، الى الثقة والقدرة لدى المقاومة وقيادتها على التصرف بالوقت المناسب، أكد سماحته أن المقاومة لن تسمح للمعادلات الجديدة بأن تترسخ بالطريقة الاسرائيلية.وبالطريقة الوطنية كانت اليد المدودة بكل قناعة وقوة للداخل اللبناني مع قول حزب الله بحصرية السلاح للدولة ورفض منطق الميلشيات ومشاركة احد للدولة في حماية امنها، لكننا مقاومة ضد العدو الصهيوني.عدو عند اجرامه المستمر ولم يسلم منه اللبنانيون ولا جيشهم الذي اعلن اليوم ببيان عن اختطاف العدو الاسرائيلي لاحد جنوده في كفرشوبا امس، ما يؤكد الحاجة الملحة لوحدة الموقف الوطني بكل عناصر قوته لردع المحتل.اما حال المذبحة في الساحل السوري فلا من يردعها، برغم سيل البيانات المستنكرة، ومحاولة الشرع التبرير او تبرئة قواته منها، فان قوة المشاهد تؤكد حجم الاجرام الذي يرتكب بحق مدنيين عزل امام دول المنطقة والعالم الذي ادعى اعطاءهم الامان.مقدمة الـ "أو تي في"في انتظار الاصلاحات الموعودة، العين على المحيط الملتهب.ففي سوريا، تتواصل الانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة في اكثر من منطقة، على رغم اعلان وزارة الدفاع انتهاء العملية العسكرية في الساحل، وعلى وقع موجة استنكار دولية للتعرض للأقليات، من دون ان تقترن بأي اجراء عملي.وفي غزة، اتهامات متبادلة مستعادة، فيما الحل يبتعد أكثر فأكثر يوما بعد يوم، حتى بات التوصل الى نهاية للحرب الروسية-الاوكرانية اسهل منالا من هدنة القطاع.اما الاصلاحات اللبنانية، التي تشكل مدخلا وحيدا لأي دعم دولي، فلا تزال تدور في حلقة مفرغة، بين ممانعة سياسية من جهة، وعجز حكومي واضح من جهة أخرى، في وقت رأى الرئيس جوزيف عون اليوم أن نتائج الاصلاح مرهونة بالاستقلال الاخلاقي للقضاة.وفي الموازاة، جرس انذار قرعه من عاصمة الشمال طرابلس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال افطار توسط خلاله رجلي دين يمثلان الطائفتين السنية والعلوية، في رسالة بأهمية التلاقي والوحدة في هذه الظروف، ذلك ان عدوى التقسيم سرعان ما ستنتقل الى لبنان، اذا تمكنت من فرض نفسها على الواقع السوري.مقدمة الـ "أل بي سي"في اليوم الخامس على المواجهات، أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم انتهاء عملية عسكرية لمحاربة مجموعات موالية للرئيس السابق بشار الأسد. المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني كتب على إكس: "باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها"...ولفت في تغريدته الى ان هناك خططا جاهزة لاستكمال محاربة المجموعات الموالية للنظام السابق، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".وبعيد الإعلان عن انتهاء العمليات، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع إلى وكالة رويترز قائلا : "الحدث الذي حصل منذ يومين سيؤثر على هذه المسيرة. وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع". وحمل موالين للأسد ودولة أجنبية ( لم يسمها) مسؤولية الوقوف وراء الهجمات على قوات الأمن التي فجرت العنف.وفي رسالة إلى الأميركية، قال الشرع:" لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد، والعقوبات الأميريكية قائمة علينا.بعد إعلان انتهاء العمليات وبعد موقف الشرع، هل في الإمكان القول "انتهت"؟.. الطرف الآخر، أي المجموعات التي بدأت المواجهات، ملتزمة الصمت ولم يصدر عنها اي موقف.في الموازاة ، جرعة دعم تركية للشرع، فقد أعلن الرئيس أردوغان عن مواصلة تقديم كل اشكال الدعم الممكن لسوريا، "لتنهض وتحافظ على سلامة اراضيها ووحدتها، وتتوصل الى السلام بكل مكوناتها الاتنية والطائفية".في إحصاء لعدد القتلى ، أفاد المرصد السوري لحقول الإنسان أن القتلى بلغ عددهم ألفا وثمانية وستين .وكما في كل الحروب والمعارك، المدنيون هم أول من يدفع الثمن. مدنيون من الساحل السوري لم يجدوا ملاذا لهم سوى العبور إلى لبنان من الحدود الشمالية عبر معابر غير شرعية.مقدمة "الجديد"مدن الساحل السوري تحت الاختبار الأمني وبعض سكانها توزعوا بين جبال ووديان سورية ومنافذ عبور لبنانية قادتهم الى عكار فرسميا أعلنت الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية.وأكدت أن قوات الامن تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة.وقالت: سنتيح للجنة التحقيق كشف ملابسات الأحداث التي حصلت إنصافا للمظلومين وفي تعهد رئاسي وعد الرئيس السوري احمد الشرع بمعاقبة المسؤولين عن المجازر حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.وفي حديث ل‍رويترز حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية التي جرت في الساحل السوري، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.ورفض الشرع الكشف عن هويات المتورطين في عمليات القتل.ولكن الجناة انفسهم كانوا قد ارتكبوا جرائمهم على الهواء الطلق ومكشوفي الوجوه وجاهروا وتباهوا بافعالهم الدموية.وإذ بدأت لجنة تقصي الحقائق عملها في الساحل السوري، فإن نزيف الهرب لم يتوقف ومعظمه تلقاه لبنان... البلد المثخن بالنازحين منذ بدء الحرب في سوريا وإلى المليونين المقيمين تدفق الآلاف الى عكار وتطوع المزارعون لنقلهم عبر جراراتهم الزراعية حيث استقبلهم أبناء البلدة، ليتم توزيعهم على المساجد، والمحال التجارية، والمنازل، والمدارس في أكثر من خمس عشرة قرية ذات غالبية علوية في عكار.وعلى توقيت يسبق انفجار الساحل السوري كان تنظيم داعش يعيد بناء هيكلته في الشمال اللبناني ويقيم إمارة اميرها ابو سعيد الشامي.فككت استخبارات الجيش الحلم الارهابي بالامارة الموعودة بعد تتبع خيوط المنشأة الداعشية، وعملت منذ أشهر حتى اليوم على رصد مجموعاتها، وبعد مراقبة دقيقة لتحركات الامير النائم، نفذت قوة خاصة من استخبارت الجيش مداهمة في احدى بلدات الشمال وأوقفته فاعترف بارتباطه مع قيادة الأرض المباركة في سوريا ومسؤولها عبد الرحيم المهاجر، وبأن إحدى مهماته السيطرة على مناطق لبنانية محددة بعدما يقسم إمارته الى سبع مجموعات مهامها التجنيد و الاغتيالات.والجيش اللبناني باستخباراته ومؤسسته العسكرية يضع نفسه على حدود المواجهة شمالا مع امارة كادت تأخذ انفاسها وجنوبا مع عدو اسرائيلي خطف في الساعات الماضية جنديا لبنانيا وتجرى اتصالات حاليا للافراج عن الجندي الذي تم اختطافه بعد اصابته في كفرشوبا.وقضائيا تم اطلاق سراح ملف جريمة المرفأ بعدما قرر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار كسر قرار سلفه القاضي غسان عويدات ومعاودة التعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار.ونفت مصادر قضائية اي رابط بين تحرير ملف البيطار والتعيينات القضائية.وحيال ملف التعيينات الشاملة فإن الرئيس نواف سلام رفض استعادة لمشهد "الترويكا" وآثر إعطاء الدور للحكومة مجتمعة.وبذلك يكسر سلام أعرافا سياسية متوارثة كانت تجري تحت عنوان التوافق، وهو التوافق الذي ادى الى تعيينات فاسدة على مر العهود.وقبل انطلاق مسار التعيينات ماذا في مسار السيارات نداء موجه الى المشاهدين والحاضرين على مسرح بيروت هول : " تعوا مشي لانو ممكن ترجعوا بسيارة" الربح اكيد في خان زمان هذا المساء مع الجديد. (الوكالة الوطنية)