سلام: هناك مرحلة جديدة أمام البلد وعلى الحكومة المحافظة على الثقة

أكدّ رئيس الحكومة نواف سلام أنَّ "هناك مرحلة جديدة أمام البلد، وعلى الحكومة المحافظة على ثقة النواب وثقة اللبنانيين وهذا يستوجب عملاً يومياً".

كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته حفل افطار أقامته آل سلام غروب اليوم في روتانا جفينور.

Advertisement

وفي كلمته، قال سلام: "أنا لست في هذا الموقع الا لأنني مقتنع بأن هناك فرصة حقيقية للبلد، لقد فوتنا للأسف في السنوات الماضية فرصا حقيقية، الفرصة الأولى كانت بعدم تطبيق اتفاق الطائف، اما الثانية فكانت بعد الانسحاب الاسرائيلي حيث فوتنا فرصة على البلد بترددنا بنشر الجيش في الجنوب،اما الثالثة فكانت بعد الانسحاب السوري حيث أضعنا الفرصة".

وأضاف: "هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد فإما ننجح، وأما وضعنا أصعب مما هو عليه الآن.. أنا واثق من أنَّ هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة المالية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي وكلفة إعادة الاعمار التي لم تكن في الحسبان، فأول رقم تقديري لاعادة الإعمار كان 8 مليار دولار في البداية، ثم أصبح 11 ملياراً، وفي اول لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا بأن التقدير الاولي هو14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم وهذا يشكل عبئاً اضافياً على البلد لم يكن في الحسبان، ولكن سنتصدى لهذا الواقع لأن هناك مرحلة جديدة أمام البلد".

وأكمل: "لقد تفاءلت الناس بتشكيل هذه الحكومة وبالبيان الوزاري الذي صدر ولكن الأهم هو ما ستقوم به هذه الحكومة والمحافظة على ثقة النواب وثقة اللبنانيين وهذا يستوجب عملا يوميا منا، ونحن باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الاصعدة لإن الإنقاذ يتطلب مجموعة من الإصلاحات الأساسية، كما اننا أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة على صعيد المؤسسات والادارات، والقيام بورشة إصلاحات مالية اقتصادية كبيرة، لنتمكن من جلب الاستثمارات، فزمن الهبات الذي كان يرد إلى لبنان ولّى، ويمكن الان جلب الاستثمارات التي يلزمها قضاء نظيف ومستقل وهذه ورشة كبيرة" .