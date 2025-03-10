بعد حادثة متجر الدواجن في طرابلس.. هذا ما فعلته "قوى الأمن"

دهمت الأمنية، اليوم الإثنين، منزل المدعو "م.ك." في الزاهرية - طرابلس، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على متجر لبيع الدواجن في المدينة.

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وذكرت المعلومات أنَّ الأمنية لم تعثر على المطلوب في منزله، والجهود مستمرة لتعقبه وتوقيفه.

وكان "م.ك" أقدم على فتح النيران باتجاه محل الدواجن رفض الأخير بيعه "نصف فروج"، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما طفل بجروح.

كذلك، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي المدعو "خ.خ" في مدينة الميناء - طرابلس، وجرى اقتياده إلى التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أنه بحق الشخص المذكور 5 مذكرات توقيف أبرزها بجرم اطلاق نار وحيازة أسلحة حربية.