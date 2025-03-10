19
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تغطية اميركية لبقاء الاحتلال جنوباً: نزع السلاح أم لطرح ترتيبات أمنية؟
Lebanon 24
10-03-2025
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لا جواب أميركياً نهائياً ورسمياً، على طلبات لبنان المتكررة من الادارة الاميركية، للمساعدة على استكمال انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من النقاط والمناطق الاستراتيجية، التي ماتزال متمركزة فيها في الاراضي اللبنانية. ذكّرَ الجانب اللبناني الادارة الاميركية بتعهداتها، الضامنة لوقف اطلاق النار، ودورها في الضغط على
إسرائيل
لدفعها على الانسحاب من جنوب لبنان، والخشية من ان يتحول استمرار هذا الاحتلال إلى مشكلة، قد تؤدي إلى اعادة تصعيد المواجهة العسكرية مع
إسرائيل
من جديد، واعطاء حجج وذرائع، لبعض الجهات الاقليمية كإيران مثلاً، لاستغلال الجنوب ساحة مستباحة لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب لبنان، كما كان يحدث سابقا، والتاثير سلبا على انطلاقة
العهد
الجديد والحكومة المدعومة من واشنطن، وابقاء لبنان عاجزا عن النهوض والتعافي من جديد. اجوبة الادارة الاميركية على طلبات لبنان، يُفهم منها ان استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمناطق في الجنوب اللبناني، تتم بموافقة ودعم اميركي، ولو كان على حساب خرق تنفيذ القرار الدولي رقم ١٧٠١، في انتظار تحقيق الشروط المطلوبة من الجانب اللبناني، لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، وتسليم سلاح حزب الله وجميع مراكزه، وامام كل الإجراءات والتدابير الامنية، لضبط امن المعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا وغيرها ظاهريا، أما ما يخفى من وراء تأييد
واشنطن
لبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبا، يخشى معه ان يكون أبعد من ذلك، وقد يكون في سبيل الضغط على لبنان، لفرض ترتيبات امنية معينة مع
إسرائيل
في المستقبل، بالرغم من معارضة المسؤولين اللبنانيين لمثل هذا الطرح، وتمسكهم بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: خطة إعادة الإعمار تتضمن ترتيبات أمنية وعملية حكومة إدارية للقطاع
Lebanon 24
الخارجية القطرية: خطة إعادة الإعمار تتضمن ترتيبات أمنية وعملية حكومة إدارية للقطاع
11/03/2025 09:19:12
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ: ندرك الحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا
Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ: ندرك الحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا
11/03/2025 09:19:12
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بمشاركة قادة أمنيين
Lebanon 24
العربية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بمشاركة قادة أمنيين
11/03/2025 09:19:12
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بقي في 5 مواقع بجنوب لبنان وسينسحب منها بعد مدة
Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بقي في 5 مواقع بجنوب لبنان وسينسحب منها بعد مدة
11/03/2025 09:19:12
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقعات بتحرك عسكري اسرائيلي قريب
Lebanon 24
توقعات بتحرك عسكري اسرائيلي قريب
03:15 | 2025-03-11
11/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي
Lebanon 24
روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي
03:10 | 2025-03-11
11/03/2025 03:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:07 | 2025-03-11
11/03/2025 03:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو ثمن عدم تحييد لبنان نفسه عن حروب الآخرين على حدوده وعلى أرضه
Lebanon 24
هذا هو ثمن عدم تحييد لبنان نفسه عن حروب الآخرين على حدوده وعلى أرضه
03:00 | 2025-03-11
11/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل وطى الجوز
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل وطى الجوز
02:53 | 2025-03-11
11/03/2025 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2025-03-11
توقعات بتحرك عسكري اسرائيلي قريب
03:10 | 2025-03-11
روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي
03:07 | 2025-03-11
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:00 | 2025-03-11
هذا هو ثمن عدم تحييد لبنان نفسه عن حروب الآخرين على حدوده وعلى أرضه
02:53 | 2025-03-11
الجيش: تفجير ذخائر في حقل وطى الجوز
02:45 | 2025-03-11
تسريبات لحرق أسماء
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24