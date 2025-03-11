Advertisement

لبنان

إنتخابات بلدية بيروت: التأجيل في حالة واحدة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1331720-638772775233578267.jpg
Doc-P-1331720-638772775233578267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت الى الواجهة النقاشات بشأن بلدية بيروت والمناصفة فيها وضمان تمثيل الجميع، حيث أكدت مصادر إحصائية أن هناك تخوفا كبيرا،  ليس فقط من عدم ضمان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بل حتى عدم ضمان التمثيل المذهبي داخل المجموعة الإسلامية.
Advertisement
 وتابع المصدر "أن إستطلاعات رأي أولية أظهرت أن هناك مجموعات كبيرة تريد إنتخاب 24 مرشحا لعضوية البلدية من مذهب واحد مما يجعل المناصفة والتنوع أيضاً في خطر .
المصدر ختم بالقول: "الحل الوحيد هو تحالف سياسي مؤسساتي نيابي حزبي واسع لضمان الوصول الى المناصفة، وإلا ستكون هناك إشكالية كبيرة ربما تصل الى تأجيل الإنتخابات في بلدية بيروت، وخوض الإنتخابات الإختيارية في الأحياء في الدائرتين الأولى والثانية للعاصمة،حيث تحدد المقاعد لكل حي ".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تأجيل الانتخابات رهن "حالة واحدة"
lebanon 24
11/03/2025 09:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: نتمنى أن يكون وزير الداخلية على مسافة واحدة من الجميع خلال الانتخابات النيابية المُقبلة
lebanon 24
11/03/2025 09:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: مستعدون لإجراء انتخابات خلال عام واحد إذا تهيأت الظروف اللازمة
lebanon 24
11/03/2025 09:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وإعادة إعمار سوريا: فرصة وتحدٍ في آنٍ واحد
lebanon 24
11/03/2025 09:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-03-11
03:10 | 2025-03-11
03:07 | 2025-03-11
03:00 | 2025-03-11
02:53 | 2025-03-11
02:45 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24