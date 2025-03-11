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لبنان
إنتخابات بلدية بيروت: التأجيل في حالة واحدة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-03-2025
|
02:15
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عادت الى الواجهة النقاشات بشأن بلدية بيروت والمناصفة فيها وضمان تمثيل الجميع، حيث أكدت مصادر إحصائية أن هناك تخوفا كبيرا، ليس فقط من عدم ضمان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بل حتى عدم ضمان التمثيل المذهبي داخل المجموعة الإسلامية.
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وتابع المصدر "أن إستطلاعات رأي أولية أظهرت أن هناك مجموعات كبيرة تريد إنتخاب 24 مرشحا لعضوية البلدية من مذهب واحد مما يجعل المناصفة والتنوع أيضاً في خطر .
المصدر ختم بالقول: "الحل الوحيد هو تحالف سياسي مؤسساتي نيابي حزبي واسع لضمان الوصول الى المناصفة، وإلا ستكون هناك إشكالية كبيرة ربما تصل الى تأجيل الإنتخابات في بلدية بيروت، وخوض الإنتخابات الإختيارية في الأحياء في الدائرتين الأولى والثانية للعاصمة،حيث تحدد المقاعد لكل حي ".
المصدر:
لبنان 24
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