مرشح محتمل لحاكمية مصرف لبنان

يجمع معنيون بالشأن الإقتصادي على أن خيار الحقوقي والإقتصادي والمصرفي جيد ومتقدم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، وأن مجموعة كبيرة من القوى السياسية الوازنة في البلاد والمعنية بملف التشكيلات تحبذ وصوله الى هذا المنصب من ناحية الكفاءة والقدرة. إلا أن العقبة الوحيدة أمام وصوله تكمن في رفض رئيس الحكومة سلام لإسمه، ليس لأسباب مهنية أو سياسية، بل لأن رئيس الحكومة وخلفه مجموعة "كلنا ارادة" يسعون إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية سعيد او .

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