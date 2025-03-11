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لبنان

مرشح محتمل لحاكمية مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 02:30
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يجمع معنيون بالشأن الإقتصادي على أن خيار الحقوقي والإقتصادي والمصرفي كريم سعيد جيد ومتقدم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، وأن مجموعة كبيرة من القوى السياسية الوازنة في البلاد والمعنية بملف التشكيلات تحبذ وصوله الى هذا المنصب من ناحية الكفاءة والقدرة. إلا أن العقبة الوحيدة أمام وصوله تكمن في رفض رئيس الحكومة نواف سلام لإسمه، ليس لأسباب مهنية أو سياسية، بل لأن رئيس الحكومة وخلفه مجموعة "كلنا ارادة" يسعون إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيد  او كارلوس ابو جودة.
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المصدر: لبنان 24
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