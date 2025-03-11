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لبنان

على أوتوستراد القلمون.. كمين محكم يوقع بأخطر محترفي النشل والسرقة في طرابلس

Lebanon 24
11-03-2025 | 02:21
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في عملية نوعية نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبعد عملية رصد وتعقب دقيقة، تمكنت دورية من نصب كمين محكم للمطلوب "أ.ع" وتوقيفه منتصف ليل أمس على أوتوستراد القلمون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الموقوف الذي يُعدّ من أخطر محترفي النشل والسلب مرتبط بمعظم حوادث السرقة التي شهدتها مدينة طرابلس في الفترة الأخيرة وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال.

وقد جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف الجهات المختصة.




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