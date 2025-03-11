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لبنان

تسريبات لحرق أسماء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 02:45
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افادت مصادر مطلعة ان هناك عملية حرق اسماء واسعة تحصل من الاطراف المعنية بملف التعيينات من خلال تسريب بعض الاسماء المقترحة الى وسائل الاعلام.
وبحسب المصادر فإن الكباش كبير الحاصل اليوم بين الاطراف حول التعيينات مرتبط بشكل اساسي بمسار العهد وقدرته على الحكم وفرض ايقاعه السياسي في المرحلة المقبلة.
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وتعتقد المصادر ان عملية حرق الاسماء ستستمر حتى اتمام اخر تعيين عسكري او اداري خصوصا ان قرارا حاسما اتخذه كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم تظهير اي خلاف الى العلن.

المصدر: لبنان 24
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