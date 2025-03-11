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لبنان

النيران التهمت كامل أجزائها.. احتراق سيارة على طريق جسر الملولة

Lebanon 24
11-03-2025 | 02:41
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احترقت سيارة من نوع مرسيدس على طريق جسر الملولة ـ طرابلس، حيث التهمت النيران كامل أجزائها وسط محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق بانتظار وصول فرق الإطفاء لإخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ووفق المعلومات الأولية يُرجّح أن يكون الحريق ناجمًا عن ماس كهربائي، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات.

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