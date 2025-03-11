النيران التهمت كامل أجزائها.. احتراق سيارة على طريق جسر الملولة

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احترقت سيارة من نوع على طريق جسر الملولة ـ طرابلس، حيث التهمت النيران كامل أجزائها وسط محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق بانتظار وصول فرق الإطفاء لإخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ووفق المعلومات الأولية يُرجّح أن يكون الحريق ناجمًا عن ماس كهربائي، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات.