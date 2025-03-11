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لبنان
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
11-03-2025
|
03:07
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انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20 الف
ليرة
والمازوت 11 الف
ليرة
وقارورة
الغاز
9
الاف
ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: 1.419.000
ليرة
لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.459.000
ليرة
لبنانية
المازوت: 1.350.000
ليرة
لبنانية
الغاز: 1.106.000
ليرة
لبنانية
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