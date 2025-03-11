تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20 الف والمازوت 11 الف وقارورة 9 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.419.000 لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.459.000 لبنانيةالمازوت: 1.350.000 لبنانيةالغاز: 1.106.000 لبنانية