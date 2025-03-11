الجيش: تفجير ذخائر في حقل وطى الجوز

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صدر عن ـــ الآتي:"بتاريخ 11 /3 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 15.00، ستقوم من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير وطى الجوز – كسروان".