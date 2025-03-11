مكي استقبل سفير باكستان في زيارة بروتوكولية

إستقبل لشؤون الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة، جمهورية باكستان أطهر في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في سُبل تفعيل التعاون بين في كل المجالات، وبخاصة في تبادل الخبرات بما فيه مصلحة الشقيقين.

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