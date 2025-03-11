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لبنان

مكي استقبل سفير باكستان في زيارة بروتوكولية

Lebanon 24
11-03-2025 | 03:17
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إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية باكستان سلمان أطهر في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في سُبل تفعيل التعاون بين البلدين في كل المجالات، وبخاصة في تبادل الخبرات بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
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