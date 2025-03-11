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لبنان

هذا ما حصل ليلا في بلدة راميا الحدودية

Lebanon 24
11-03-2025 | 03:36
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تبين ان الخبر الذي تم تداوله ليلا عن دخول جيش العدو الإسرائيلي الى راميا ووصوله إلى مدرسة البلدة وتحطيمه للمنازل الجاهزة غير صحيح، وانما قام العدو بعملية تمشيط نفذها باتجاه البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وترددت أنباء ليلا عن ان الجيش الاسرائيلي قام قرابة الساعة الثانية فجرا بالدخول الى بلدة راميا الحدودية ووصل الى المدرسة، وقام بتحطيم كل المنازل المتنقلة الجاهزة للسكن.

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