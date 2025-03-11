هذا ما حصل ليلا في بلدة راميا الحدودية

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تبين ان الخبر الذي تم تداوله ليلا عن دخول جيش العدو الإسرائيلي الى ووصوله إلى البلدة وتحطيمه للمنازل الجاهزة غير صحيح، وانما قام العدو بعملية تمشيط نفذها باتجاه البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وترددت أنباء ليلا عن ان الجيش الاسرائيلي قام قرابة الساعة الثانية فجرا بالدخول الى بلدة الحدودية ووصل الى المدرسة، وقام بتحطيم كل المنازل المتنقلة الجاهزة للسكن.