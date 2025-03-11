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لبنان
البزري: ما حدث في الساحل السوري خطير وأيّ خلل في سوريا ينعكس على لبنان
Lebanon 24
11-03-2025
|
04:09
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أكد النائب عبد
الرحمن
البزري
في حديث اذاعي، أن "ارتباط الوضع في لبنان وسوريا بسبب الجغرافيا السياسية هو ارتباط وثيق وأيّ خلل في
سوريا
ينعكس على لبنان والعكس".
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واعتبر أنّ "ما حدث في الساحل السوري خطير بالنسبة إلى
سوريا
ولبنان، والمعلومات الجديدة تقول إن هناك هدوءًا نسبيًا وعودة للاستقرار وهذا أمر مطمئن". ولفت إلى نقطتين أساسيتين، هما: "انعكاس هذا الوضع على الساحة اللبنانية ودخول العديد من
النازحين
السوريين إلى لبنان ممّا يفاقم مشكلة النزوح، وهذا الأمر يترافق مع الأحداث المستمرة أيضاً في الجنوب". وبالتالي، رأى
البزري
أن "الواقع اللبناني الذي يبدو متماسكًا في الداخل معرّض للارتدادات شمالًا وجنوباً".
وعن الخشية من عودة "حزب الله" إلى القتال، أكد
البزري
أن "هناك فرصة حقيقية جدية أمام الحكومة الجديدة والعهد الجديد للتعامل مع ملف تحرير كامل الأراضي اللبنانية بالطرق الديبلوماسية". وقال: "نراهن على قدرة الحكومة اللبنانية وأصدقاء لبنان وأشقائه العرب للعمل معاً من أجل إنهاء هذا الاحتلال الذي إذا بقي مستمراً مع تمادي المحتل الإسرائيلي في اعتداءاته قد يكون له انعكاسات سلبية على الواقع اللبناني".
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