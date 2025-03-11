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لبنان

الراعي يلتقي وزيرة السياحة

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:25
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، في الصرح البطريركي في بكركي، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود.
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