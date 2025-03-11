وزير الزراعة عرض مع زواره تفعيل شراكات استراتيجية تعزز استدامة القطاع

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يواصل الدكتور نزار هاني، جهوده لتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة ومختلف القطاعات، بهدف دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز استدامته.وشدد الوزير هاني على "أهمية الإرشاد الزراعي والتواصل المباشر مع المزارعين، وذلك خلال استقباله المديرة العامة لمعرض "هوريكا" جومانا داموس سلامة، في حضور للوزارة .وتمحور اللقاء حول آليات تنسيق مشاركة الوزارة في المعرض، الذي يُشكل منصة أساسية لربط المزارعين بالصناعيين والتجار، إضافةً إلى بحث خطط الوزارة المستقبلية لدعم القطاع.والتقى هاني في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفسورة نادين ناصيف، وجرى عرض ل"تطوير البحث العلمي الزراعي وربط الطلاب بالقطاع الزراعي، بما يسهم في إدخال ممارسات حديثة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج". كما تم الاتفاق على "تشكيل لجنة تضم كليات الزراعة في لبنان، بهدف تنسيق الجهود البحثية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الزراعي".واستقبل النائب إلياس حنكش، الذي قدّم له نسخة عن نتائج وتوصيات المؤتمر الزراعي الذي نظمه حزب الكتائب مؤخرًا، كما تم البحث في نشاط الحزب في المجال الزراعي، مع طلب مواكبة الوزارة ورعايتها للمبادرات الزراعية المقبلة.وأكد الوزير هاني "التزام الوزارة تقديم الدعم المادي والمعنوي للقطاع الزراعي"، وشدد على "ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الصناعي للأغراض الطبية والصناعية"، معلنا "إطلاق حملة وطنية لحث المستهلكين على شراء المنتجات الزراعية اللبنانية، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتأهيل القطاع الزراعي في محافظتي الجنوب والنبطية، وتطوير تطبيق إلكتروني للإرشاد الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بشبكة تسويقية متكاملة".وفي سياق دعم الإرشاد الزراعي، التقى الوزير وفدًا من نادي "روتاري" - الشوف، وتم البحث في "سبل استثمار الكفاءات في المراكز الزراعية وتطوير البرامج التوعوية لدعم المزارعين وتعزيز قدراتهم".كما استقبل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، وناقش الطرفان آليات التعاون في استثمار الأراضي الوقفية الزراعية وزيادة إنتاجيتها، مع تأكيد استعداد الأبرشية لدعم المشاريع الزراعية التي تتبناها الوزارة، بما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.من جهة ثانية، بحث الوزير مع المنسقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي في النائبة الدكتورة عناية عز الدين سبل "تطوير القطاع الزراعي وتعزيز ربط الأسواق بالمزارعين لضمان استدامته". وتم الاتفاق على "إعداد خطة وطنية للأمن الغذائي، تستند إلى التحولات الحديثة في النظام الغذائي، وفقًا لوثيقة مسار تحول نظام الغذاء في لبنان، على أن يتم عرضها في الوزارة لمناقشتها وتحديد آليات تنفيذها.وفي إطار التزام تطبيق الاتفاقيات البيئية، استقبل المتخصص في دراسة الثدييات الدكتور منير ابي سعيد ، والمتخصص في دراسة الحياة البحرية الدكتور ميشال باريش، إلى جانب فريق عمل الوزارة، حيث تم البحث في آليات تنفيذ اتفاقية "سايتس" وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.كما استقبل السيد فؤاد النجار وناقش معه عددا من الملفات الزراعية ذات الأولوية.كذلك التقى الوزير وفدا من سيام باري (CIAM Bari) في إيطاليا، لمناقشة مشروع يهدف إلى تطوير أسواق صغار المزارعين. وبعد نجاح السوق الزراعي في بدارو، سيتم افتتاح سوق زراعي جديد في طرابلس.اشارة الى ان هذه اللقاءات تعكس التزام وزارة الزراعة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية، التشريعية، والاقتصادية، بما يسهم في دعم المزارعين، تطوير آليات التسويق، وتحقيق الأمن الغذائي لضمان استدامة القطاع الزراعي في .