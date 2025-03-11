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لبنان

الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:31
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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بعلم الطقس والمُناخ بأن الأجواء الدافئة التي ستسيطر هذا الأسبوع على لبنان لا تعني ان فصل الربيع حل، فسوف ننتقل من دفء الصحارى إلى برودة القطب، قائلا: "هذا غدر آذار".
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ولفت خنيصر إلى ان الأجواء الدافئة والربيعية ستسيطر لمدة أسبوع كامل، الا انه بعد عيد مار يوسف سيتحوّل الطقس إلى بارد جدا مع انخفاض درجات الحرارة ما بين 8 و12 درجة ساحلا وما بين 15 و21 درجة بقاعا وجبلا.

ومن المنتظر ان يستمر وضع المرتفع الجوّي فوق المنطقة حتى التاسع عشر من هذا الشهر، على امل ان تعود حركة المنخفضات في الايام العشرة الاخيرة من آذار.

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