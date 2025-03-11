الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار

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أشار الأب ايلي المتخصص بعلم الطقس والمُناخ بأن الأجواء الدافئة التي ستسيطر هذا الأسبوع على لا تعني ان فصل الربيع حل، فسوف ننتقل من دفء الصحارى إلى برودة القطب، قائلا: "هذا غدر آذار".ولفت إلى ان الأجواء الدافئة والربيعية ستسيطر لمدة أسبوع كامل، الا انه بعد عيد مار سيتحوّل الطقس إلى بارد جدا مع انخفاض درجات الحرارة ما بين 8 و12 درجة ساحلا وما بين 15 و21 درجة بقاعا وجبلا.ومن ان يستمر وضع المرتفع الجوّي فوق المنطقة حتى التاسع عشر من هذا الشهر، على امل ان تعود حركة المنخفضات في الايام العشرة الاخيرة من آذار.