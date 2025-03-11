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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس في قصر بعبدا
Lebanon 24
11-03-2025
|
05:03
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يعقد
مجلس
الوزراء
جلسة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس في
القصر
الجمهوري في بعبدا للبحث في جدول الاعمال.
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