دعوة من وزارة التربية للمشاركة في الاستبيان الوطني للطلاب

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دعت العالي في بيان،" جميع المتعلمين في من تلامذة المدارس في المراحل التعليمية كافة ، وطلاب المرحلة الجامعية، إلى المشاركة في الاستبيان الوطني للطلاب الذي يمكنهم من خلاله ، إسماع أصواتهم وتجاربهم وتحدياتهم وتطلعاتهم لتحسين مسيرتهم التعلّمية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع كل مكونات التعليمية، وانطلاقًا من النهج التشاركي الذي تأمل الوزارة من خلاله تعزيز القطاع التربوي ورفع مستوى أدائه وجودته ، والاستجابة إلى تطلعات المتعلمين الذين توضع من أجلهم الخطط والبرامج والمناهج ".ولفتت الوزارة إلى أنه "يمكنهم المشاركة في الاستبيان بأي من اللغات الثلاث العربية أو أو ، عبر الرابط الآتي :https://forms.office.com/r/hqThNTAPvT