الوزير البساط عرض مع سفيرة الاتحاد الاوروبي مشاريع الاتحاد للبنان

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور البساط، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتحاد الاوروبي في دو وال، وتم البحث في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للبنان من خلال مشاريع عدة.