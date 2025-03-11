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لبنان

الوزير البساط عرض مع سفيرة الاتحاد الاوروبي مشاريع الاتحاد للبنان

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:08
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة  الدكتور عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وتم البحث في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للبنان من خلال مشاريع عدة.
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