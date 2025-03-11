سفراء اللجنة الخماسية عند بري: لضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب

التقى رئيس مجلس النواب بري، اليوم الثلاثاء، في عين سفراء اللجنة .

Advertisement

وأشار السفير المصري الى أن "ما تقوم به اللجنة الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل".

وقال: "ناقشنا مع بري ما يحدث في سوريا وهناك إجماع على أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على الدول المجاورة".



وأضاف: "الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلق على علو منخفض فوق اجواء النبطية".



وتابع: "كان قرارنا اللقاء مع الرئيس بري بعد نيل الحكومة الثقة، والجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه".

