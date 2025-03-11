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لبنان

سفراء اللجنة الخماسية عند بري: لضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:11
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية.
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وأشار السفير المصري الى أن "ما تقوم به اللجنة الخماسية الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل".
وقال: "ناقشنا مع بري ما يحدث في سوريا وهناك إجماع على أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على الدول المجاورة".

وأضاف: "الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلق على علو منخفض فوق اجواء النبطية".

وتابع: "كان قرارنا اللقاء مع الرئيس بري بعد نيل الحكومة الثقة، والجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه".
 
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