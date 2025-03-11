منطقة من الضغط الجوي المرتفع بدءا من الغد.. والحرارة فوق معدلاتها بـ3 درجات

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال3 درجات)، تنشط الرياح بخاصة في المناطق وتكون محملة بطبقات من الغبار .وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ، مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى نهاية الاسبوع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على و ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الأربعاء:صاف إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال3 درجات)، تنشط الرياح بخاصة في المناطق وتكون محملة بطبقات من الغبار .الخميس:صاف اجمالا مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال4 درجات) خلال النهار، تبقى الرياح ناشطة جنوب البلاد وتلامس سرعتها ال 50 كلم/س، مع غبار في الأجواء ، ويتوقع حدوث بعض الانهيارات الثلجية.الجمعة:غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع غبار في الأجواء.-الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة ، في الداخل من 8 الى 25 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كم/س .-الانقشاع: متوسط إلى سيىء أحيانا على بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,53-ساعة غروب الشمس: 17,43