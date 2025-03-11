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لبنان
الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد
Lebanon 24
11-03-2025
|
07:37
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تسلم رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون
أوراق اعتماد سفراء:
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-
فرسان
مالطا
-
maria
Emerica Cortese
-
كولومبيا
- Edwin Ostos Alfonso
- بلغاريا - Iassen Tomov
- الاتحاد الأوروبي - Sandra De Waele
- هولندا - Frank Mollen
- سلوفاكيا - Valér Franko
- فيتنام - Nguyen Huy Dung.
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