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لبنان

الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

Lebanon 24
11-03-2025 | 07:37
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوراق اعتماد سفراء: 
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- ‏فرسان مالطا - maria Emerica Cortese

- ‏كولومبيا - Edwin Ostos Alfonso

- ‏بلغاريا - Iassen Tomov
- ‏الاتحاد الأوروبي -  Sandra De Waele
- ‏هولندا -  Frank Mollen
- ‏سلوفاكيا - Valér Franko
 
- ‏فيتنام - Nguyen Huy Dung.
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