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لبنان

وزير الثقافة بحث وسفير سلطنة عُمان في سبُل تفعيل العلاقات الثقافية

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:49
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع سفير سلطنة عُمان في لبنان الدكتور احمد بن محمد السعيدي،  بحضور المدير العام للشؤون الثقافية في الوزارة الدكتور علي الصمد .
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وقد قدم السفير السعيدي خلال اللقاء التهنئة للوزير  سلامة لمناسبة توليه مهامه في وزارة الثقافة، وبحث الطرفان في سبُل تفعيل العلاقات الثنائية الثقافية ، كما بحثا  في امكان تطوير برنامج التعاون الثقافي بين سلطنة عُمان ولبنان.

كما تم البحث في تنظيم فعاليات ثقافية لتفعيل التبادل الثقافي بين البلدين وعن مشاركة سلطنة عمان في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي سيقام في أيار المقبل.
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