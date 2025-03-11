وزير الثقافة بحث وسفير سلطنة عُمان في سبُل تفعيل العلاقات الثقافية

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استقبل وزير الثقافة الدكتور سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع سفير سلطنة عُمان في الدكتور بن محمد السعيدي، بحضور للشؤون الثقافية في الوزارة الدكتور علي .وقد قدم السعيدي خلال اللقاء التهنئة للوزير سلامة لمناسبة توليه مهامه في وزارة الثقافة، وبحث الطرفان في سبُل تفعيل الثنائية الثقافية ، كما بحثا في امكان تطوير برنامج التعاون الثقافي بين سلطنة عُمان ولبنان.كما تم البحث في تنظيم فعاليات ثقافية لتفعيل التبادل الثقافي بين وعن مشاركة سلطنة عمان في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي سيقام في أيار المقبل.