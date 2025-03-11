الرئيس عون اجتمع مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.. وهذا ما طلبه بشأن إتّفاق وقف إطلاق النار

اجتمع رئيس الجمهورية العماد برئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الأميركي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، قبيل اجتماع اللجنة في .

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وطلب عون من رئيس اللجنة الضغط على لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين.