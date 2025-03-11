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لبنان

الرئيس عون اجتمع مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.. وهذا ما طلبه بشأن إتّفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-03-2025 | 07:00
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اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، قبيل اجتماع اللجنة في الناقورة.
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وطلب عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين. 
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