مجلس نقابة موظفي المصارف بحث مع عبد الله في معالجة موضوع احتساب تعويضات نهاية الخدمة

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أعلن مجلس موظفي المصارف في ببيان، أن "وفدا من برئاسة باسيل، زار النائب الدكتور بلال في مقر أمانة العامة في الحزب التقدمي الاشتراكي، وحضر اللقاء أمين عام جبهة التحرر العمالي السيد الوليد شميط".ولفت الى أن "الوفد استمع من الدكتور رئيس لجنة الصحة في النيابي، عن الأسباب التي أدت إلى سحب النص المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة الذي كان مدرجا في موازنة العام 2024 واستبداله بنص يتضمن الإشارة إلى إعداد قانون في العام 2024 لاحتساب التعويضات".وأشار الى أن "أعضاء الوفد اعتبروا أن التأخير في معالجة موضوع كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة بعد انهيار العملة الوطنية، إجحاف بحق كل العاملين في القطاع الخاص وتعد على أموالهم المودعة في الضمان الاجتماعي كتعويضات لا تشكل الضمانة للمتقاعدين الذين سيصبحون على شفير الفقر والعوز فور تقاعدهم".وذكر أن "أعضاء الوفد تطرقوا إلى مخالفة أصحاب للنصوص القانونية في ما خص التصريح عن الرواتب، وطلبوا من النائب متابعة الموضوع مع إدارة الصندوق وتحريك مديرية التفتيش في الضمان للقيام بواجباتها حفاظا على حقوق المنتسبين إلى الضمان".وأشار الى أن "النائب أن جار لاصدار المراسيم التطبيقية التي تتعلق بنظام التقاعد الذي هو الحل الأنسب لمستقبل العاملين في القطاع الخاص بدلا من نظام تعويض نهاية الخدمة، الذي أصبح بلا قيمة والذي يتعذر على الدولة في هذه الظروف المالية تصحيح الخلل الذي أصاب قيمة التعويضات".وخلص الى أن "الاجتماع انتهى بالتفاهم على استمرار التعاون مع النائب من أجل معالجة هذه المعضلة الوطنية".