وزير الأشغال: خطة تطويرية لمرفأ طرابلس ومطار القليعات

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إستقبل رئيس غرفة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع في الدكتور مازن سويد والمدير العام لوزارة الأشغال والنقل ومرفأ الدكتور أحمد تامر ، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة جان السيد، نجار، اليمق، خضر وعدد من رجال الأعمال بينهم حامد زكريا، دبوسي، ريتشي هيكل والمهندس ياسر دبوسي.وخلال الإجتماع تم إستعراض الدور المحوري لغرفة الكبرى في دعم وتطوير المرافق العامة في ، من خلال مشاريع استثمارية ولوجيستية متكاملة تهدف إلى تعزيز موقع الإقتصادي في شرق المتوسط ، وذلك في إطار منتجة بين القطاعين العام والخاص.وأكد الوزير رسامني "أن زيارته الى غرفة والشمال تأتي في سياق البحث في الإنطلاقة الجديدة لمرفأ ومطار رينيه معوض- القليعات"، وقال: "نحن سبق ان زرنا الجنوب واليوم نحن في الشمال في جولة تشمل مختلف المناطق وخاصة المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي والمناطق التي فيها جدوى اقتصادية وفي الشمال يمكننا ان نتحدث اكثر عن مطار القليعات وايضا عن مرفأ الذي نمتلك خطة تطويرية له ونحن كما تعلمون وعدنا بتشغيل مطار القليعات لذلك نتحدث في غرفة في هذا الشأن" .وردا على سؤال عن المشاريع التي يمكن ان تقدم لمنطقة الشمال، قال : "طبعا البداية من الطرقات، فعندنا مشروع لهذه الطرقات التي تؤدي الى الشمال ، وعندنا مرفا وايضا مطار القليعات سنعمل على تنفيذ مشاريع في هذه المرافق، فلذلك فوائد اقتصادية ما قد يسهم في راحة المواطن".وردا على سؤال عن احتمال حصول تعيينات في جلسة مجلس الوزراء الخميس قال : المفروض ان تحصل تعيينات ولكن لم يصلنا اي شيء في هذا الصدد حتى الان".