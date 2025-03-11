من دار الفتوى... السفير القطري قدم مبلغاً مالياً دعماً لمشروع بناء مسجد الإمام الشافعي

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة قطر في الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قدم دعما لمشروع بناء الإمام الشافعي وملحقاته في منطقة الصنائع في العاصمة بيروت وقدرها مليون وخمسة وثمانون الف دولار أميركي وهي الدفعة الأولى مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر إضافة الى المبلغ الذي قدم سابقا منذ سنوات وقدره ثلاثة ملايين دولار بعد شراء الأراضي المجاورة للمشروع وتبرع بثمنها عدد كبير من أهل الخير في بيروت.واكد آل ثاني ان دولة قطر" حريصة على استمرار الدعم للبنان ولمؤسساته في سبيل استعادة مقومات دوره في شتى المجالات".ونوّه المفتي دريان بالمواقف الداعمة للبنان والتي دعمت مشروع الإمام الشافعي منذ البدء به، شاكرا امير دولة قطر وحكومته ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها على دعمها لبناء الإمام الشافعي الذي "سيكون منارة للعبادة و الهداية ونشر وبث روح الثقافة الإسلامية المبنية على قواعد ومبادئ ".وقد تسلم المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي المبلغ من آل ثاني بحضور المفتي دريان وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية الشيخ أمين الكردي للتنفيذ الفوري لاستكمال بناء الإمام الشافعي وملحقاته.