Advertisement

لبنان

من دار الفتوى... السفير القطري قدم مبلغاً مالياً دعماً لمشروع بناء مسجد الإمام الشافعي

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1331877-638773003510219292.png
Doc-P-1331877-638773003510219292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قدم دعما لمشروع بناء مسجد الإمام الشافعي  وملحقاته في منطقة الصنائع في العاصمة بيروت وقدرها مليون وخمسة وثمانون الف دولار أميركي وهي الدفعة الأولى مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر إضافة الى المبلغ الذي قدم سابقا منذ سنوات وقدره ثلاثة ملايين دولار بعد شراء الأراضي المجاورة للمشروع وتبرع بثمنها عدد كبير من أهل الخير في بيروت.
Advertisement

واكد السفير آل ثاني ان دولة قطر" حريصة على استمرار الدعم للبنان ولمؤسساته في سبيل استعادة مقومات دوره في شتى المجالات".

 ونوّه المفتي دريان بالمواقف القطرية الداعمة للبنان والتي دعمت مشروع مسجد الإمام الشافعي منذ البدء به، شاكرا امير دولة قطر وحكومته ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها على دعمها لبناء مسجد الإمام الشافعي الذي "سيكون منارة للعبادة و الهداية ونشر العلم وبث روح الثقافة الإسلامية المبنية على قواعد ومبادئ الإسلام ".

وقد تسلم المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي المبلغ  من السفير القطري آل ثاني بحضور المفتي دريان وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية الشيخ أمين الكردي للتنفيذ الفوري لاستكمال بناء مسجد الإمام الشافعي وملحقاته.
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبناني لإعادة بناء مؤسسات الدولة
lebanon 24
11/03/2025 17:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الجنوب
lebanon 24
11/03/2025 17:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: ندعم العهد الجديد وحكومته من أجل إعادة بناء وطننا
lebanon 24
11/03/2025 17:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الياباني أكد مواصلة بلاده التعاون مع الحكومة للمساهمة في إعادة بناء لبنان
lebanon 24
11/03/2025 17:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-03-11
11:26 | 2025-03-11
11:25 | 2025-03-11
11:15 | 2025-03-11
11:13 | 2025-03-11
11:00 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24