Advertisement

لبنان

بيان من "الشؤون العقارية" لمن سجّلوا معاملاتهم بين هذه التواريخ

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1331882-638773007404128504.jpg
Doc-P-1331882-638773007404128504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان "من المواطنين الكرام  الذين سجلوا معاملاتهم في السجل اليومي بين 01-01-2021 و30-11-2022 ولم تنجز لتاريخه ان يبادروا الى  مراجعة امانات السجل في جبل لبنان وضم المستندات المطلوبة لاتمام معاملاتهم قبل 28-آذار 2025".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان لـ"التقدمي" بشأن إعتقال ابراهيم حويجة
lebanon 24
11/03/2025 17:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 17:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "يتقرب" من "المستقبل"
lebanon 24
11/03/2025 17:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا "أُخرج" التكتل "الوطني المستقلّ" من الحكومة
lebanon 24
11/03/2025 17:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-03-11
11:26 | 2025-03-11
11:25 | 2025-03-11
11:15 | 2025-03-11
11:13 | 2025-03-11
11:00 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24