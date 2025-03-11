بيان من "الشؤون العقارية" لمن سجّلوا معاملاتهم بين هذه التواريخ

طلبت للشؤون العقارية، في بيان "من المواطنين الكرام سجلوا معاملاتهم في السجل اليومي بين 01-01-2021 و30-11-2022 ولم تنجز لتاريخه ان يبادروا الى مراجعة امانات السجل في جبل وضم المستندات المطلوبة لاتمام معاملاتهم قبل 28-آذار 2025".

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