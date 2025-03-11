وزير الخارجية: وحدة سوريا واستقرارها هي مصلحة لبنانية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين رجي، سفير لدى هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في والتطورات الأخيرة في سوريا، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجّي الى والقاهرة وعمّان.كما تم التطرق الى الجهود التي تقوم بها لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار.وجدد الوزير رجّي التأكيد على "ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على اسرائيل لالزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية".وفي الشأن السوري، شدد الوزير رجّي على "أن واستقرارها وسلامة أراضيها هي مصلحة لبنانية".من جهته، أكد ماغرو "التزام بدعم ومساعدته على تخطي أزماته".كما تسلّم الوزير رجّي من سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الجديد لدى نغوين هوي دونغ Nguyen Huy DUNG نسخة من أوراق إعتماده.