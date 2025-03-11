غياب تام لعناصر الشرطة... هذا سبب زحمة السير في وسط بيروت

لم يفهم هذا المواطن العالق منذ أكثر من ثلاث ساعات في زحمة سير أكثر من خانقة في الساحلي الموازي للوسط التجاري عن السبب الحقيقي لهذه الزحمة غير المبررة، في غياب مطلق لشرطة وللدرك.

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في المرة السابقة أعطي هذا المواطن المغلوب على أمره حجة غير مقنعة، وهي أن زحمة كانت بسبب الأمطار الغزيرة التي حوّلت الطرقات الى مستنقعات، ولكن هذه المرة ما هي حجة الحكومة والوزراء المعنيين الغائبين عن السمع، فهل من يسمع ويتحرك قبل أن يطلع " حليب النور" لدى المواطنين، المواطنين؟

وقد تبيّن أنّ حادثاً بين سيارتين قرب في الجميزة، تسبّب في عرقلة في بيروت، وسط غيام تام لأيّ عناصر في المحلة، لتسهيل مرور السيارات.