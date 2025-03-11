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لبنان

غياب تام لعناصر الشرطة... هذا سبب زحمة السير في وسط بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 09:03
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لم يفهم هذا المواطن العالق منذ أكثر من ثلاث ساعات في زحمة سير أكثر من خانقة في الطريق الساحلي الموازي للوسط التجاري عن السبب الحقيقي لهذه الزحمة غير المبررة، في غياب مطلق لشرطة السير وللدرك.
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في المرة السابقة أعطي هذا المواطن المغلوب على أمره حجة غير مقنعة، وهي أن زحمة السير كانت بسبب الأمطار الغزيرة التي حوّلت الطرقات الى مستنقعات، ولكن هذه المرة ما هي حجة الحكومة والوزراء المعنيين الغائبين عن السمع، فهل من يسمع ويتحرك قبل أن يطلع " حليب النور" لدى المواطنين، جميع المواطنين؟
 
 
وقد تبيّن أنّ حادثاً بين سيارتين قرب كنيسة مار مارون في الجميزة، تسبّب في عرقلة السير في بيروت، وسط غيام تام لأيّ عناصر في المحلة، لتسهيل مرور السيارات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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