قائد الجيش بالنيابة استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

استقبل بالنيابة الركن عوده في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع لشؤون الأميرال Edward Ahlgren ترافقه القائم بأعمال السفارة في Victoria Dunne والملحق العسكري البريطاني في المقدم Charles Smith.

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وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.