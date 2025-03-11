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لبنان

قائد الجيش بالنيابة استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:04
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 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال Edward Ahlgren ترافقه القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان Victoria Dunne والملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Charles Smith.
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وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.
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