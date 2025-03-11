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لبنان

إغلاق وختم محطة بالشمع الأحمر

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مكتب جرائم المعلوماتية أغلقت محطة في منطقة الميناء وختمتها بالشمع الأحمر، وذلك لعدم حيازة أصحابها على ترخيص.
 
 
 
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