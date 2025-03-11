إغلاق وختم محطة بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مكتب جرائم المعلوماتية أغلقت محطة في منطقة الميناء وختمتها بالشمع الأحمر، وذلك لعدم حيازة أصحابها على ترخيص.

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