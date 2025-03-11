وزير الثقافة بحث مع ريزا في الاوضاع

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التقى وزير الثقافة الدكتور سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع الدكتور عمران ريزا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في في زيارة بروتوكولية لم تخل من تناول الاوضاع العامة و التطورات الجارية.وإثر اللقاء قال ريزا: "جئت لتهنئة الوزير في مهامه في ظل التفاؤل الذي نشعر به جميعًا تجاه الجديدة. كما اننا نتفهم التحديات التي قد تواجهها. وسوف نعمل للمضي قدمًا في تعبئة الموارد و وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة".وفي وقت لاحق، التقى الوزير سلامة رئيس جمعية "سانت ايجيديو" الاب فيتوريو لاناري، يرافقه الدكتور اندريا ترنتيني وتداول واياهما في نشاط التي تهتم في مجال بناء قيم السلام بين الأديان والحضارات.الأب لاناري اثر اللقاء "سررت بلقاء الوزير سلامة وجئت مهنئًا بتوليه مهامه ولقد سررت جدا بتعيينه ، الوزير سلامة صديق قديم واعتز بصداقته ، ولدي قناعة تامة انه ورئيس الحكومة ستكون لديهما القدرة في مواجهة التحديات ".أضاف: "وتشرفت بتقديم دعوة رسمية له للمشاركة في "اللقاء الدولي للسلام" الذي ينعقد بين 25 و27 تشرين الأول المقبل في روما وبحضور العديد من الشخصيات السياسية والروحية والثقافية وناشطين في المجتمع المدني.