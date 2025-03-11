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لبنان

وزير الثقافة بحث مع ريزا في الاوضاع

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:56
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع الدكتور عمران ريزا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان في زيارة بروتوكولية لم تخل من تناول الاوضاع العامة و التطورات الجارية.
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وإثر اللقاء قال ريزا: "جئت لتهنئة الوزير تعيينه في مهامه في ظل التفاؤل الذي نشعر به جميعًا تجاه هذه الحكومة الجديدة. كما اننا نتفهم التحديات التي قد تواجهها. وسوف نعمل للمضي قدمًا في تعبئة الموارد و وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة".

وفي وقت لاحق، التقى الوزير سلامة رئيس جمعية "سانت ايجيديو" الاب فيتوريو لاناري، يرافقه الدكتور اندريا ترنتيني وتداول واياهما في نشاط الجمعية التي تهتم في  مجال بناء قيم السلام بين الأديان والحضارات.

وقال الأب لاناري اثر اللقاء "سررت بلقاء الوزير سلامة وجئت مهنئًا بتوليه مهامه ولقد سررت جدا  بتعيينه ، الوزير سلامة صديق قديم واعتز بصداقته ، ولدي قناعة تامة انه ورئيس الحكومة ستكون لديهما القدرة في مواجهة التحديات ".

أضاف: "وتشرفت بتقديم دعوة  رسمية له للمشاركة في "اللقاء الدولي للسلام" الذي ينعقد بين 25 و27 تشرين الأول المقبل في روما  وبحضور العديد من الشخصيات السياسية والروحية والثقافية  وناشطين في المجتمع المدني.
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