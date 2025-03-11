إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه

أعلن "أكسيوس" الأميركيّ، أنّ وإسرائيل اتّفقا على بدء مفاوضات لحلّ النزاعات المتعلقة بحدودهما البريّة.

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مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة نتنياهو، إنّه "تمّ الإتّفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحلّ مسألة الحدود".

وأضاف مكتب نتنياهو: "قررنا الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع وكبادرة حسن نية لرئيس الجديد".