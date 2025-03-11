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لبنان

إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:13
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أعلن موقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّ لبنان وإسرائيل اتّفقا على بدء مفاوضات لحلّ النزاعات المتعلقة بحدودهما البريّة.
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وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، إنّه "تمّ الإتّفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحلّ مسألة الحدود".
 
 
وأضاف مكتب نتنياهو: "قررنا الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع واشنطن وكبادرة حسن نية لرئيس لبنان الجديد".
 
 
وتابع: "تمّ الإتّفاق في لقاء الناقورة بمشاركة ممثلين عن لبنان والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة لتعزيز الإستقرار في المنطقة".
 
 
 
 
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