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لبنان
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
Lebanon 24
11-03-2025
|
11:26
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قال البيت
الأبيض
إن "لقاء
الناقورة
كان إيجابيا لتثبيت اتفاق
لبنان
وإسرائيل".
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وفي حديث لـ"العربية إنغليش"، أضاف أن "لبنان وإسرائيل أبديا التزامهما بتثبيت وقف النار".
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