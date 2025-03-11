البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا

قال البيت إن "لقاء كان إيجابيا لتثبيت اتفاق وإسرائيل".

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وفي حديث لـ"العربية إنغليش"، أضاف أن "لبنان وإسرائيل أبديا التزامهما بتثبيت وقف النار".