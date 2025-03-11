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لبنان

البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:26
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قال البيت الأبيض إن "لقاء الناقورة كان إيجابيا لتثبيت اتفاق لبنان وإسرائيل". 
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وفي حديث لـ"العربية إنغليش"، أضاف أن "لبنان وإسرائيل أبديا التزامهما بتثبيت وقف النار".
 
 
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