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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل سفيرة الأرجنتين

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:33
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استقبل رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، بحضور النائب وائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.
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 كما استقبل النائب جنبلاط سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا روس قنطار يرافقها الوزير المفوض في السفارة خوان خوسيه بيريترفيد، رئيسة الرابطة اللبنانية الأرجنتينية نتالي الحسنية، ونائب رئيس الرابطة الدكتور فادي الشاعر، بحضور النائب أبو فاعور وحرب.

وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات السياسية.
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