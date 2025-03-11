تيمور جنبلاط استقبل سفيرة الأرجنتين

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استقبل رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، بحضور النائب فاعور، ومستشار النائب حسام حرب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.كما استقبل النائب سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا روس قنطار يرافقها الوزير المفوض في السفارة خوان خوسيه بيريترفيد، رئيسة الرابطة اللبنانية الأرجنتينية نتالي الحسنية، ونائب رئيس الرابطة الدكتور فادي الشاعر، بحضور النائب فاعور وحرب.وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات السياسية.